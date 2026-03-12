Wij betalen de gaten in de begroting en ondertussen lachen de échte rijken zich kapot Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 249 keer bekeken • Bewaren

Joost Reinaerts Strategisch beleidsadviseur Persoon volgen

‘Samen spelen, samen delen." Als ouder leer ik mijn zoontje deze les elke dag. Het gaat niet altijd vanzelf. Maar ik vind het een belangrijke les. Ik ben niet de enige. Of u nu stemt op GroenLinks-PvdA, de VVD of de PVV de meeste ouders willen hun kinderen leren dat je rekening houdt met anderen. Dat noemen we solidair zijn. Een waarde die we allemaal onderschrijven, ongeacht onze politieke kleur.

Maar wat als we het woord "spelen" vervangen door "leven"? Dan wordt het: "Samen leven, samen delen." Wat we onze kinderen leren, zouden we als volwassenen ook in praktijk moeten brengen. Als sociaaldemocraat geloof ik in het principe: "De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten". Een eenvoudige, rechtvaardige gedachte. Toch handelen veel mensen in de praktijk vaak volgens het motto: "Ikke, ikke, en de rest kan stikken."

Neem onze economie. We bejubelen de winnaars: de techmiljardairs en de CEO’s met bonussen van miljoenen. Maar wie betalen de gaten in de Nederlandse begroting? U en ik. De zogenaamde "hardwerkende Nederlander" die volgens de VVD meer moet gaan verdienen en recht heeft op ‘rust in de portemonnee". Ja, als we maar langer werken, meer belasting betalen en niet ziek worden. Intussen lachen de échte rijken zich kapot. Voor hen maakt het niet uit dat de AOW omhooggaat of dat de veiligheidsbijdrage stijgt. Wij betalen die extra kosten, terwijl zij er de vruchten van plukken.

De Franse econoom Gabriel Zucman toont aan dat de rijkste Nederlanders gemiddeld slechts 17% belasting betalen over hun inkomen. Ter vergelijking: De meeste Nederlanders betalen 45%. Dat betekent van elke euro die u en ik verdienen gaat 45 cent naar de belasting. Voor een miljardair is dat 17 cent van diezelfde euro. Zucman stelt voor om hier iets aan te doen. Zijn voorstel is een progressieve vermogensbelasting van 2% voor iedereen met een vermogen boven de €100 miljoen.

Laten we dat eens vertalen naar Nederland. Volgens de meest recente gegevens van Quote 500, Wealth-X en Forbes zijn er in ons land ongeveer 900 mensen met een vermogen boven die drempel. Opgeteld hebben die Superrijken een (geschat) vermogen van €319 miljard met een gemiddeld (geschat) vermogen rond de €354 miljoen. Het gemiddelde vermogen van deze groep superrijken groeit jaarlijks met 6%. In 2025 zelfs met 8%! Een Nederlandse superrijke met "slechts" €100 miljoen zag zijn vermogen in 2025 met €8 miljoen toenemen. Na aftrek van deze 2% steeg het vermogen van deze superrijke nog steeds met €6 miljoen! Ik durf te wedden dat de gemiddelde hardwerkende Nederlander dat niet op zijn spaarrekening terugziet. Op basis van het gemiddelde vermogen van deze groep levert een belasting van 2% de Nederlandse schatkist jaarlijks circa €6,4 miljard op.

Wat kunnen we met €6,4 miljard? Voor 2026 wordt een begrotingstekort verwacht van €35,5 miljard (2,9% bbp). Deze belastingopbrengst zou het tekort jaarlijks met 18% verkleinen. Dit brengt Nederland sneller richting een evenwichtige begroting zonder dat burgers direct worden geraakt via hogere belastingen. Waar het kabinet nu zoekt naar miljarden om gaten te dichten in onderwijs en zorg, zou de zogenaamde Zucman-tax op de top-900 rijksten een miljardenstroom creëren die de noodzaak voor bijna alle geplande bezuinigingen wegneemt. Genoeg om kinderarmoede aan te pakken. Genoeg om de AOW niet te verhogen. Genoeg om ons land stabiel en veilig te houden.