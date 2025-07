Wiersma wil kansloos BBB-mestbeleid opnieuw naar Brussel brengen

Hoewel minister Femke Wiersma (BBB) volhoudt dat een nieuwe derogatie (een uitzonderingspositie om meer mest uit te rijden ) mogelijk is, blijkt uit interne documenten van de Europese Commissie, opgevraagd door Follow the Money, dat zo’n verzoek vrijwel kansloos is. Brussel laat geen spaan heel van het landbouwbeleid van het kabinet-Schoof en ziet in het plan van Wiersma geen enkele serieuze poging om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook de maatregelen die Nederland eerder beloofde, zijn volgens de Commissie niet uitgevoerd.