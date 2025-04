Wiersma wekt irritatie bij collega-ministers met bbblokkades Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

In het kabinet is irritatie en onrust ontstaan over Femke Wiersma. De BBB-minister “blokkeert alles”, zo tekent RTL Nieuws op bij betrokkenen. Andere ministers ergeren zich groen en geel aan de bewindsvrouw die elke logische oplossing voor de stikstofcrisis tegenhoudt.

De oordelen van betrokkenen zijn hard. “Ze is een zwakke politica die weinig voor elkaar krijgt.” En: “Niet fit for the job.” Inmiddels zouden Wiersma’s collega-ministers haar voor het blok hebben gezet: “Nu leveren. Anders komen we er niet uit.”

“Betrokkenen vertellen tegen RTL Nieuws dat alle ministeries met plannen komen om de uitstoot dusdanig omlaag te brengen zodat de woningbouw weer op gang kan komen, maar dat het ministerie van Landbouw, Voedselzekerheid, Visserij en Natuur nog steeds niet haar eerlijke deel wil leveren. Door de druk afgelopen dinsdag op minister Wiersma op te voeren, hopen ze dat ze nu met meer plannen komt. 'Dit was een ultieme poging' om Wiersma tot beweging te dwingen, zegt een betrokkene.”

Waar er moet gebeuren, weet iedereen die de afgelopen jaren wel eens een krant heeft gelezen: de Nederlandse veestapel moet inkrimpen. Maar die voor de hand liggende oplossing ziet Wiersma tot nu toe niet zitten.

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen legt in Trouw uit hoe het zo helemaal misgaat met de stikstofcrisis: “We zijn jaren en vele rapporten verder. Ze beweren allemaal hetzelfde: kom in actie. Maar die adviezen worden genegeerd. De oplossing? Minister Femke Wiersma vraagt om een nieuw rapport. Dit keer over het ophogen van de zogenoemde rekenkundige ondergrens. Of gebruikt ze het uiteindelijk om het stikstofbesluit uit te stellen?””

Kamerleden zijn er dan ook niet gerust op dat Wiersma daadwerkelijk met een oplossing komt. “Ik zie een twijfelkabinet dat de hele bende al twijfelend de afgrond in laat rijden”, zei CDA-Kamerlid Eline Vedder woensdag tijdens een debat.