Wiersma slikt plan voor toename mestvervuiling in

Femke Wiersma, de voormalige reality tv-ster die door BBB tot minister van Landbouw is gepromoveerd, slikt haar plan in om veehouders toe te staan het Nederlandse grondgebied nog meer te vervuilen met mest. Wiersma was van plan per 1 januari de regelgeving, die toch al niet streng genoeg is, verder te versoepelen. Dat zou onder meer leiden tot een verder vervuiling van het grondwater. Aan het plan van het BBB-kopstuk zat in meerdere opzichten een luchtje. Zo weigerde ze inzage te geven in wat ze precies voor ogen had en stond het haaks op de adviezen van alle instanties en deskundigen die in wèl verstand van zaken hebben. Zelfs andere kabinetsleden protesteerden, waaronder haar eigen partijgenoot minister Robert Tieman (BBB, Waterstaat) en staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur, VVD).

Woensdag weigerde ze nog in de Kamer uitleg te geven over haar beleid die de stikstofcrisis verergeren en de waterkwaliteit verslechteren. Vervolgens vatte de ChristenUnie de koe bij de horens en kwam met een motie om de mestplannen van Wiersma tegen te houden.

Had Wiersma de regels gewijzigd, dan zouden die tenminste vier jaar van kracht zijn. De Kamer wilde niet dat het kabinet, dat na het vertrek van de PVV en NSC ook wel 'dubbeldemissionair' wordt genoemd, zo'n verregaand besluit zou nemen. De VVD, die samen met de BBB nog de coalitie vormt, steunde het voorstel van de Kamer. Wiersma is 'niet blij' met de uitspraak van de Kamer. "Ik vind het jammer dat het strandt, maar dat is de politieke realiteit".

Wiersma wilde ook de rekenkundige ondergrens voor stikstofuitstoot verhogen. Dat mocht van het kabinet alleen als ze kon aantonen dat die maatregel stand zou houden bij de rechter. Wiersma slaagde ook daar niet in.

Volgens Wiersma is er de afgelopen weken wel ‘ontzettend hard gewerkt’ aan zo’n juridisch houdbaar pakket. Maar ze kwam vooral met de provincies niet op één lijn over hoe de nieuwe norm precies ingevoerd moest worden. De BBB-bewindspersoon gaat dus zonder écht resultaat voor de boeren het nieuwe jaar in. Een behoorlijke domper voor de partij die juist is opgericht om resultaat te boeken voor boeren. De afgelopen dagen was het dan ook de vraag of de minister zou opstappen. Dit doet zij echter niet, laat ze weten aan deze site: „Ik ben een nuchtere Friezin. Ik blijf zitten waar ik zit.” Ook de BBB blijft in het kabinet.