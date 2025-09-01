De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wiersma houdt boeren nog jaren in onzekerheid, Vollenbroek kan haar onkunde en onwil nauwelijks meer aanzien Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 730 keer bekeken • bewaren

Veel Nederlandse boeren werken zonder de benodigde vergunning. En dankzij BBB-minister Femke Wiersma gaat daar voorlopig geen verandering in komen. “Voor het merendeel is legalisatie de komende jaren, hoezeer ik dat ook betreur, niet mogelijk”, schrijft ze in een Kamerbrief.

“Wat een onkunde en/of onwil”, schrijft Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) in een reactie op Bluesky. “BBB gooit PAS-melders voor de bus”, concludeert de natuurbeschermer voor de zoveelste keer. De Big Agro-partij blijft een oplossing voor de boeren die sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 eigenlijk geen toestemming meer hebben om stikstof uit te stoten, maar voor zich uitschuiven.

Omdat BBB geen duidelijkheid verschaft, krijgen veel provincies inmiddels te maken met handhavingsverzoeken om op te treden tegen de PAS-melders, meldt Nieuwe Oogst. Het moment dat de rechter boeren zonder vergunning zal dwingen om te stoppen met vervuilen, komt daarmee een stap dichterbij.

BBB’er Wiersma komt, zoals gebruikelijk, niet veel verder dan de zoveelste poging om de onvermijdelijke maatregelen uit te stellen. Ze heeft opdracht gegeven om een tool te ontwikkelen om de handhavingsverzoeken af te wijzen, schrijft ze in haar brief.

Deze vertragingstactiek verandert vanzelfsprekend niets aan de ecologische en juridische werkelijkheid. “De eerste uitspraken laten zien dat rechters klaar zijn met het compleet falen van achtereenvolgende kabinetten in het stikstofdossier”, constateerde Vollenbroek eind vorig jaar al.