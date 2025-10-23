‘Wierd Duk slingert giftige meninkjes rechtstreeks vanuit zijn haperende prostaat de ether in’

“Ik wil op geen enkele manier leeftijdsdiscriminatie rondpompen, maar er zijn zeker in en rond de politiek nogal wat mannen van zekere leeftijd die wat mij betreft echt hun mond mogen gaan houden”, zegt Dolf Jansen bij De Nieuws BV. De Druktemaker denkt bijvoorbeeld aan Rob Oudkerk, Ad Melkert en Ronald Plasterk. “Mijn beeld is toch mannen die binnen hun eigen club niet meer gehoord worden, vooral omdat ze volstrekt achterhaalde ideeën aanhangen.”

En wat doe je als je binnen je eigen club niet meer gehoord wordt? Dan ga je een column schrijven voor De Telegraaf of je schuift aan bij Nieuws van de Dag (ook van De Telegraaf). Daar sta je dan naast Wierd Duk. “Dat is dan weer iemand, net als Derksen en De Hond en Van Gelder die giftige meninkjes rechtstreeks uit hun haperende prostaat de ether in slingeren.”