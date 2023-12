'Wierd Duk en Thierry Baudet lachen Wilders achter zijn rug om uit'

5 dec. 2023 - 14:09

Wierd Duk is er inderdaad van overtuigd dat er geen kabinet Wilders komt. Hij heeft daar zijn eigen wappieachtige redenen voor die ik hier niet ga herhalen want die zijn niet relevant. Wel relevant is dat er op extreem rechts nu al een narratief gespind wordt. Waarom doen ze dat? Terwijl Wilders goed geluimd in zijn handen staat te wrijven van enthousiast ongeduld. Wat weet Duk en de Telegraaf wat PVV stemmers maar niet lijken te snappen? Een keer raden.