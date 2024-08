Wie zwijgt, stemt toe met dit kinderleed

Voor PVV-minister Faber is deze uitzettingsaffaire een onverwacht politiek cadeautje om als PVV-bewindspersoon aan geheel Nederland te laten zien dat het menens is met een nieuwe aanpak van het immigratiebeleid. Een aanpak waarbij de regels van de wet strikt gevolgd gaan worden. Ongeacht wie het betreft en of er omstandigheden zijn waarop menselijkerwijs een uitzondering goed verdedigbaar is te achten, vanwege een zeer bijzondere situatie. Juristen spreken dan van een hardheidsclausule of een geitenpaadje waar oud VVD-leider Rutte wel raad mee wist. Daar hebben ook de boeren die op de BBB hebben gestemd tot vorig jaar veel voordeel van gehad.