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Wie zijn de echte brandstichters? Wopke Hoekstra, Donald Trump en vele anderen Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 254 keer bekeken • Bewaren

We zien een rampenfilm uit Hollywood. Een nogal vette bovendien, gesitueerd in 2048. In dat jaar wordt de hele de wereld geteisterd door natuurbanden. Toronto en New York zijn in rookwolken gehuld. Het beroemde bos van Fontainebleu staat in de brand. Maar er zijn ook haarden in Engeland, Ierland, Portugal, Spanje, Italië, Griekenland en Cyprus. In Canada, VS, Argentinië, Zuid-Afrika, Australië, Azië. Als gezegd, heel vet gefilmd, want de brandhaarden die onze helden proberen te blussen, worden afgewisseld met beelden van overstromingen, waar andere helden, of soms dezelfde, mensen proberen te redden van een wisse verdrinkingsdood.

Maar het is geen rampenfilm, we zien het tv-nieuws anno 2026.

Soms ontstaan de natuurbranden door technische problemen, soms worden ze door individuen aangestoken. Maar er zijn ook institutionele, structurele brandstichters, die ervoor hebben gezorgd dat de wereldwijde uitstoot van CO₂ door bosbranden sinds 2001 met 60% is gestegen.

De vraag wie de schuldigen daarvan zijn, valt gemakkelijk te beantwoorden. Regeringen die niets tegen ontbossing doen, laat staan herbebossing ter hand nemen. Of zoals de onze, geen bezwaar hebben dat boeren massaal soja hierheen importeren voor goedkoop veevoer, waarvoor Amazone-woud wordt gekapt.

Dan zijn er wereldwijd ook talloze regeringen die de fossiele industrie subsidiëren, zoals Nederland met €37,5 miljard per jaar. Overigens, dat bedrag is voldoende om niet meer te hoeven bezuinigen op zorg, onderwijs, openbaar vervoer, cultuur en uitkeringen. En waarvan we bovendien genoeg overhouden om onze infrastructuur weer op peil te brengen en een bak geld aan de generaals* en de wapenindustrie te schenken.

Regeringen als de onze zijn veel te traag en te laf met de energietransitie.

Kabinetten reageren veel te traag op de snelgroeiende beschikbaarheid van energie die door windturbines en zonnepanelen wordt opgewekt. De aanpassing van de benodigde capaciteit hadden ze immers aan de markt overgelaten.

Anderzijds staat de overheid steeds meer grote buitenlandse datacenters toe. Die verbruiken met elkaar waarschijnlijk – op Microsoft na geven ze geen informatie over hun gebruik van elektriciteit en water – nu al veel meer electriciteit dan de hele provincie Utrecht.

Een ‘ondernemer’ in Rotterdam wil een AI Gigafabriek à la Peter Wennink in de Maasvlakte bouwen. Gelukkig zijn zelfs VVD-politici sceptisch daarover.

Daarbij komen nog de traditionele en vervuilende grootverbruikers als Tata, Schiphol, Chemours en de Rotterdamse havenbedrijven. Prima volgens ons kabinet! Allemaal goed voor onze internationale concurrentiepositie. Kwantitatieve groei! Nog meer export!

Jetten, brandstichter.

Ondertussen blijven gewone bedrijven en huishoudens nog langer afhankelijk van fossiele energie.

Institutionele brandstichters zijn natuurlijk ook de fossiele industrieën zelf, die - zoals Shell - op dit moment schaamteloos aan het ‘ontgroenen’ zijn, terwijl ze miljarden verdienen. Maar hun ceo’s worden met egards geïnterviewd.

Die industrieën zijn vaak innig verbonden met landen als de VS die oorlogen, al dan niet by proxy, voeren om de markt van de fossiele industrie te beheersen. Die oorlogen dragen niet alleen bij aan vernietiging van de regionale infrastructuur en de natuur, inclusief mensen en andere dieren. Ze verbruiken ook veel fossiele brandstof. Kerosine, zoals de Patriot-raketten - net als de zaken- en vakantievliegtuigen.

We zouden bijna de banken vergeten. ING zet bijvoorbeeld vol in op gas uit de VS.

Nog even over die datacenters. Een groot deel daarvan is in handen van de tech-oligarchen die de sociale media overstromen met nepnieuws. Dat leidt tot massale hersenspoeling van de burgers. Die daardoor in meerderheid stemmen op politici die ofwel de klimaatopwarming ontkennen – volgens Trump ontstaan de Canadese branden ‘omdat ze het kreupelhout in hun bossen niet goed bijhouden’.

Trump, brandstichter.

Dan wel stemmen ze op politici die de klimaatopwarming bagatelliseren of zwaaien met toekomstige technologische luchtkastelen. Als de fossiele industrie haar gang maar kan blijven gaan.

Zojuist werd bekend dat Wopke Hoekstra, conform zijn machtige christendemocratische EVP, de Europese klimaatdoelen weer versoepelt. Dit, twee dagen nadat hij gloedvol had gesproken op de Europese herdenkingsdag voor slachtoffers van de klimaatcrisis.

Hoekstra, brandstichter.

Voor het overige blijf ik van mening dat Tata moet sluiten en vervolgens zijn rotzooi op eigen kosten moet opruimen. PRO?!

*Die generaals vinden dat militaire (oefen)terreinen geheel onder hun verantwoordelijkheid vallen. Zodat soldaatjes de afgelopen decennia lekker konden aankloten en natuurbrand op natuurbrand veroorzaakten. Tot in de jaren zeventig, volgens dienstplichtigen, soms aangestoken opdat hun majoor voldoende thermiek kreeg voor zijn zweefvliegtuig.

Overigens zijn er op dit moment in Duitsland problemen met het blussen bij een voormalig militair oefenterrein. Bij, want vanwege de aanwezige explosieven kan er niet op het terrein worden geblust.