Welke marionet wordt de Pinokkio premier van de PVV?

© cc-foto: emmapatsie

Nederland krijgt als het aan informateur Kim Putters (PvdA) ligt een ultrarechts programkabinet. Die ongebruikelijke benaming is slechts één van de vele uitzonderlijkheden van het plan. Zo is ook duidelijk dat Geert Wilders onacceptabel is als premier van zo'n avontuurlijk experiment. Het is daarom goed mogelijk dat er iemand van buiten de politiek wordt betrokken om die functie te vervullen. Dat betekent dat Nederland een premier krijgt waar niemand op gestemd heeft, constateert het AD:

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans zou het ‘geen porum’ vinden. ,,Ik weet: staatsrechtelijk mag het. We kiezen in dit land niet de minister-president. Maar we kiezen wél de Tweede Kamer. En het is nu eenmaal gebruik dat daaruit de leider van het kabinet voortkomt.’’

Juridisch kan het dus maar vanuit democratisch oogpunt is dat aanzienlijk minder wenselijk. Voor de PVV natuurlijk niet want die partij houdt niet zo van democratie. Daarom mag ook niemand anders dan Wilders wat te vertellen hebben binnen de PVV.

Die alleenheerschappij maakt de nieuwe premier per definitie tot een marionet van de PVV-leider. "Reken maar dat die iedere ochtend een telefoontje krijgt van Wilders," stelt politiek verslaggever Tobias den Hartog van het AD in de podcast Politiek Dichtbij. "Het is in feite een hondenbaan." De vraag is wie daar trek in heeft. Samen met collega Elodie Verweij bespreekt hij in de podcast onder dit artikel wat namen die rondgaan. We becommetariëren maar meteen de namen die zij noemen.

Zo is er Martin Bosma, tot voor kort nog een rechtsextremist en auteur van revisionistische boeken waar geen verstandig mens iets mee te maken wilde hebben, maar door rechtse partijen als de VVD op de voorzittersstoel van de Tweede Kamer gehesen en nu zonder van standpunten te zijn veranderd ineens salonfähig. Een andere PVV-verschrikking is Fleur Agema maar Verweij wijst er op dat dat PVV-Kamerlid kampt met een chronische ziekte.

Bij BBB is er ook een premierskandidaat, namelijk de door premier Rutte wegens onbetrouwbaarheid ontslagen ex-staatssecretaris Mona Keijzer, die ooit CDA-leider wilde worden. De Volendamse schuurt met haar uiterst rechtse en xenofobe opvattingen dicht tegen de PVV aan. Zo stelde ze voor vluchtelingen gedwongen terug te sturen naar Oekraïne terwijl de oorlog daar nog volop in gang is. BBB ontving haar met open armen toen ze wegvluchtte uit het CDA.

Er worden ook VVD'ers genoemd, zoals de politieke pokeraar Fred Teeven en mastodont Johan Remkes. Volgens Verweij ontkent buschauffeur Teeven niet dat hij eventueel in is voor een ritje naar het Catshuis.

Er zingen van allerlei namen rond. De namen van Johan Remkes (oud-minister en VVD-prominent) en Ronald Plasterk (oud-minister en vorige informateur) vallen de afgelopen tijd vaak in Den Haag. Maar het blijft speculeren. De huidige informateur, Kim Putters, heeft vandaag nog eens benadrukt dat hij het niet gaat doen. Al hopen sommigen nog dat hij nog van gedachten verandert.