Wie weet hadden ze bij het CDA Omtzigt tóch door Opinie

Een voorspelling

Het waren allemaal fluitisten in het donker, de zoetebroodjesbakkers die bij hoog en laag beweerden dat de stemmers op de PVV alleen maar bezorgd waren over de crisis in de zorg, de woningnood en hun eigen bestaanszekerheid. Dat kon ze allemaal geen ruk schelen, zo blijkt uit onderzoek. Ze kozen voor Wilders omdat die een pleurishekel heeft aan buitenlanders, omdat zij Turken willen stressen en Marokkanen het leven zuur maken. Omdat zij denken dat alle dingen mooi worden als die moslims maar zijn opgerot en in hun kielzog de Oekraïners want daarmee is het ook mooi geweest. Omdat zij in de schoenen staan van Joop Glimmerveen die in de jaren zeventig van de vorige eeuw Den Haag al blank en veilig wilde maken.

De kiezers en de grote leider, één pot nat. En gezamenlijk klagen zij dat ze voor dit soort volstrekt normale standpunten worden weggezet als racisten, fascisten, ja zelfs nazi’s. Terwijl ze toch gewoon het soort maatschappij willen dat Vladimir Poetin, die miskende staatsman, in het heilige Rusland al lang heeft gerealiseerd.

Met dit soort volk zitten BBB en NSC dus te onderhandelen over een kabinet. Prof. dr. Ronald Plasterk faciliteert de samenwerking tussen de racisten en de machtshongerigen die álles over hebben voor een regeringspostje. Lientje weet niet beter maar van dr. Omtzigt en zijn fractie van gestudeerden hadden wij toch iets anders mogen verwachten. Schrijf die bestaanszekerheid maar op je buik, in ieder geval op een manier waar mensen met een kleine portemonnee iets aan hebben. Daar zorgen Dilan en de Dilanisten wel voor. Rechtsstatelijkheid? Me reet. Straks bij de presentatie van het kabinet gaan ze trots hun plannen presenteren voor een referendum en een constitutioneel hof waarvan de leden onder invloed van de regering worden benoemd zodat er geen vrees bestaat voor D66-rechters in dit eerbiedwaardig lichaam. En er komt op termijn een volksraadpleging over een Nexit.

En de slachtoffers van het toeslagenschandaal wordt gevraagd nog één keer geduld te hebben. Nu komt het echt goed.

Gedoogster Dilan Yesilgöz heeft al water en zeep klaar staan om haar handen in onschuld te wassen.

Wie samenwerkt met de leider van dít electoraat diskwalificeert zichzelf als democraat want het is duidelijk dat voor de PVV het afbreken van burgerrechten en het wettigen van discriminatie essentiële punten zijn. Dat is de kern van hun wezen. Dat is de reden van hun bestaan.

Wie weet hadden ze bij het CDA Omtzigt toch door.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

