'Wie vaccin weigert vanwege God's wil moet ook geen medische zorg vragen' Nieuws • 20-10-2021

Kee & Van Jole bespreken zoals iedere week de politiek op hun eigen manier. Presentator Natasja Gibbs wil van Van Jole weten hoe het met hem is en of hij niet opgepakt was bij het woonprotest. De eindredacteur van Joop vertelt hoe verbijsterd hij was over het harde politieoptreden en de inzet van politiehonden. “Dat is het wapen dat zit tussen gummiknuppel en vuurwapen en daar was echt geen aanleiding toe.” Kee wil weten of hij dan ook kritiek heeft op burgemeester Aboutaleb, waarop Van Jole zegt benieuwd te zijn naar zijn reactie en opmerkt dat de burgervader een slechte reputatie heeft op dit gebied. Hij wijst er ook nog even op dat de wooncrisis iedereen aangaat. “Je denkt misschien dat je veilig zit in je huis maar als er iets gebeurt waardoor je moet verhuizen, een scheiding bijvoorbeeld, dan heb je echt een heel groot probleem.” Kee beaamt dat.

Daarna gaat het over de formatie. Of althans de pogingen daartoe. Kee legt gloedvol uit waar de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees nu op inzetten. Er komt volgens hem een heel ander soort ministerschap. Hij gaat ook nog even in op de uitnodiging die Hugo de Jonge kreeg van de informateurs. “Ik dacht even dat ze hem gingen polsen voor het volgende kabinet maar het blijkt te gaan over de stand van zaken rond corona.”

Daarna komt het optreden van de voorzitter van de SGP in Staphorst ter sprake die aanschoof in de talkshow Op1 om uitleg te geven over zijn weigering zich te laten vaccineren. Van Jole merkt op dat de interviewers van de EO de man hadden moeten vragen of hij het vaccin ziet als een geschenk van God of als een instrument van de duivel. Als het dat laatste is, wat zegt hij daarmee dan over al die wetenschappers en medici die daar aan werken? En als het het eerste is, hoe kan hij als christen dan een geschenk van God weigeren?

De SGP’er vertelde dat hij zich principieel weigert te laten vaccineren ook al kan dat zijn dood, of die van zijn kinderen en buren tot gevolg hebben. Hij noemt het een gewetenskwestie.

Hugo de Jonge heeft inmiddels gesteld dat een ongevaccineerde die in het ziekenhuis wordt opgenomen de plek bezet houdt van iemand die wel gevaccineerd is en wacht op een andere medische ingreep. Van Jole valt de minister bij. “Dat is natuurlijk ook gewoon waar.” Hij voegt dat iedere corona-patiënt in het ziekenhuis niet een bed in beslag neemt maar drie. “Ze hebben veel meer tijdrovende zorg nodig dan anderen.”

Van Jole maakt bezwaar tegen de redenatie van de SGP’er die een vaccin weigert met een beroep op God’s wil maar vervolgens wel medische behandeling wil. Dan moet je God ook zijn werk laten doen, meent hij. “Ga maar lekker dood.”

Van Jole merkt ook op dat die kwestie overigens niet aan de orde is omdat de medici die de zorg verlenen zich er niet mee bemoeien. “Als je geen autogordel draagt dan loop je hersenletsel op en dan richten ze zich op je herstel. Niet op de gordel.”

Twitter ontplofte over de uitspraken van Van Jole. Onder meer ChristenUnie-leider Gert Jan Segers haalde naar hem uit.

Van Jole verklaart in reactie daarop het volgende:

"“Mensen zijn boos omdat ik fuckin’ christen zeg. Ik begrijp dat mensen daar aanstoot aan nemen maar dat was niet de bedoeling. Ik kom uit Rotterdam en fuckin’ betekent gewoon ‘heel erg’. Je zegt ook dat iemand fuckin’ goed, fuckin’ rijk of fuckin’ kampioen is. Ik heb geen hekel aan christenen en ik bemoei me eigenlijk nooit met geloof omdat ik het een persoonlijke kwestie vind maar nu starten ze zelf het debat. De SGP’er bij Op1 is heel erg christen, daarom vind ik het raar dat hij een geschenk van God weigert. Over dat lekker dood gaan, de man heeft bij Op1 zelf verklaard dat hij zijn geweten belangrijker vindt dan het leven van zijn buren of kinderen. Prima dat hij zo op God vertrouwt maar waarom dan de wil van de Heer tegenwerken met een medische behandeling na de besmetting? Vertrouw dan ook op God, ga stevig bidden en laat zo andere mensen op tijd hun medische ingrepen ondergaan. Dat geldt overigens niet alleen voor christenen maar voor alle gelovigen die op religieuze gronden menen dat ze zich niet moet laten vaccineren. Iedereen heeft de vrijheid om een vaccin te weigeren maar principiële keuzes op wat voor gebied dan ook zijn vrijwel nooit zonder consequenties. Het betekent meestal dat je persoonlijk offers moet brengen. Daarom zijn het principes.”"