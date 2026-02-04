Wie niet sterk is, moet slim zijn Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 185 keer bekeken Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 90

Tot 2035 willen D66, VVD en CDA volgens hun nieuwe plannen uiteindelijk 19,3 miljard euro extra uitgeven aan het versterken van onze krijgsmacht. Over die hoogste uitgaven werd tijdens het Tweede Kamerdebat op 4 februari het minste gesproken. Hoe gek is dat? Behoorlijk gek als je het een politieke prioriteit geeft. En vind je het als parlement niet zo belangrijk, waarom wil je er dan zoveel geld voor uittrekken? Er werd gisteren voornamelijk ruzie gemaakt over de hoogte van de AOW-leeftijd vanaf 2033. Kennelijk leeft dat meer onder de politici dan de voortgaande oorlogsellende in Gaza en Oekraïne.

Op internet lees ik waarom de kosten voor defensie zo idioot hoog zijn. Nederland committeert zich aan de sterk verhoogde NAVO-norm door uiterlijk 2035 vijf procent van het bruto binnenlands product aan veiligheid te besteden. Daarmee staat Nederland van alle 32 NAVO-landen op de 7e of 8e plek qua defensie-uitgaven, afhankelijk van of je Amerika meetelt. In landen als Frankrijk, België, Italië en Spanje, maar ook in een niet EU-land als Engeland, liggen de bijdragen aan defensie veel lager.

Ik hoorde een expert in een talkshow zeggen dat Nederland meer voor de defensie-uitgaven moet dokken omdat wij een rijk land zijn. Dat slaat, als het klopt, natuurlijk nergens op. Er bestaat geen logisch verband tussen het Europese niveau van onze economie of de NAVO-norm en het politieke besluit om veel aan defensie te spenderen. Als de Haagse politiek streven naar vrede belangrijker vindt, dan kan een parlementaire meerderheid besluiten om minder voor defensie opzij te zetten.

Het coalitieakkoord bouwt via de EU en de NAVO voort op oude zekerheden. Dat leidt tot een nogal dubbel beleid, waarbij enerzijds Amerika te vriend wordt gehouden, maar anderzijds initiatieven worden genomen om de Europese defensie sterker en onafhankelijker te maken. De nieuwe coalitie toont zich ook voorstander van een Europese nucleaire afschrikking. Ik lees in de krant dat deze week het laatste kernwapenverdrag vervalt. Daarom groeit de vrees voor een nieuwe wapenwedloop. In vrede wordt niet of nauwelijks geïnvesteerd, terwijl daar alle aanleiding voor is.

Wie niet sterk is, moet slim zijn.