Wie neemt de leiding bij de combinatie GroenLinks-PvdA?

10 jul. 2023 - 7:31

PvdA Timmermans wordt door de media gepusht als Leider van een toekomstige PvdA/GL fractie. Die wordt het dus niet. Dat zou ook niet kunnen want dan zou je zijn maat PvdA Samsom er gratis als persoonlijk assistent bijkrijgen? Wat die gaat hij niet zonder baantje achterlaten in Brussel. Het ligt toch eerder voor de hand dat die twee PvdAers buiten het Nederlandse politieke slagveld om lekker ongestoord blijven potverteren in EU Brussel zo lang mogelijk als het kan. Nog even wachten dus tot GL en PvdA elite laten weten op wie de partijleden mogen gaan kiezen wat hun betreft.