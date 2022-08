Wie Mont Blanc wil beklimmen moet nu eerst borg voor redding en begrafenis betalen

Wie Europa’s hoogste berg de Mont Blanc vanaf Franse zijde wil beklimmen, moet voortaal een borg van 15.000 euro betalen voor het geval het misgaat en er een reddingsoperatie of een begrafenis nodig is. Burgemeester Jean-Marc Peillex van Saint-Gervais-les-Bains is de avonturiers die zonder voldoende kennis en kunde de berg op gaan helemaal zat.

De druppel was een groepje van vijf Roemeense toeristen die in korte broek, strohoedje en op sneakers dachten wel even aan de klim te kunnen beginnen. Ze werden door de politie weer naar beneden gestuurd. ‘Sommige mensen willen hun dood tegemoet klimmen,’ aldus de burgemeester. ‘Laten we daarop anticiperen en de kosten voor de redding en voor de begrafenis vast in rekening brengen, want waarom zou de Franse belastingbetaler ervoor moeten opdraaien.’