Wie levens verwoest voor VVD-propaganda hoort niet in de politiek

Kinderen die onder zware beveiliging een voetbaltoernooi willen beleven, met als extra publiekstrekker een optreden van Douwe Bob. Maar de organisatie had ook gekozen voor een opvallende opzet: het evenement werd mede gedragen door het Israëlische leger, dat daar openlijk aanwezig was om zijn imago op te poetsen.

Douwe Bob trok een grens. Hij wilde niet zingen voor een show waarin militairen — behorend tot een bezettingsmacht die structureel mensenrechten schendt — werden opgevoerd als onschuldige beschermers. Dat is geen antisemitisme, dat is een morele keuze. En een moedige ook, want artiesten die publiekelijk grenzen stellen aan normalisering van militair geweld, riskeren altijd felle reacties.