Wie is Marlotte? De verbijsterende speurtocht naar een verwaarloosd meisje Actueel • Vandaag

Annika is 21 jaar als ze op een avond in het najaar van 2020 bij de Kindertelefoon contact heeft met een 13-jarig meisje, Marlotte. Marlotte wil graag even kletsen. En ze wil wat Netflix-tips. Maar dan is het negen uur en Annika’s dienst zit erop. Annika doet iets wat ze nog nooit eerder heeft gedaan, en wat volgens regels van de Kindertelefoon ook helemaal niet mag. Ze zegt: ‘geef me je e-mailadres, want dan mail ik je die Netflix-tips wel’.

Wat volgt is een jarenlang intensief contact dat Annika’s leven steeds meer gaat beheersen. Gaandeweg komt ze alsmaar meer hartverscheurende details te weten: over een sekte, misbruik, eenzaamheid en een uitzichtloos ziekbed. Omdat ze Marlotte niet aan haar lot wil overlaten blijft ze betrokken, maar het intense contact eist een enorme tol. Ze neemt beslissingen die normaal bij ouders of instanties liggen en staat voortdurend klaar om te reageren op noodsituaties. Zo is ze dagelijks bezig met medische updates, overleg met instanties en het emotioneel ondersteunen van een meisje dat ze nooit in het echt ontmoet heeft. Terwijl Annika steeds dieper betrokken raakt, groeit de twijfel: hoe kan het dat niemand naar dit meisje omkijkt?

Onderzoeksjournalist Lizzy Diercks dook in het verhaal om misstanden bloot te leggen en aan de kaak te kunnen stellen maar raakte verstrikt in een web vol gefabriceerde werkelijkheid en misleiding. “We werden zelf onderdeel van het verhaal. Ons onderzoek begon met een enorme hoeveelheid aan bronmateriaal: er waren duizenden berichten, medische screenshots, dagboeken, tekeningen, kledingstukken en zelfs e-mails van het ministerie van Volksgezondheid. We gingen op zoek naar mensen die dit verhaal konden bevestigen en werden meegezogen in een gruwelijke waan.”

Niets van Marlotte bleek waar, maar wat was er dan wel aan de hand? De 5-delige podcastserie ‘Op zoek naar Marlotte’ is volledig te horen via NPO Luister. Op andere podcastplatforms is iedere maandag een nieuwe aflevering te horen.