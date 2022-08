Wie is er verantwoordelijk voor de valse voorlichting over serotonine en depressie?

Antidepressiva zijn niet verkeerd. Ze werken soms ongelooflijk goed zelfs. Maar: lang niet altijd. En soms bezorgen ze veel last, door bijwerkingen of doordat je er nooit meer van af kunt komen. Paracetamol is ook niet verkeerd. Het werkt soms heel goed tegen hoofdpijn. Het heeft weinig bijwerkingen, paracetamol… Maar heb je ooit een arts horen zeggen dat paracetamol de oorzaak van hoofdpijn wegneemt? Of, nog gekker, dat een paracetamol-tekort de hoofdpijn verklaart?

Meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. De overgrote meerderheid een zoegnaamde SSRI, middelen als Prozac en Seroxat. De dokters die deze middelen voorschrijven zeiden decennialang tegen hun patiënten dat hun angst of somberheid te maken had met een disbalans van serotonine in het brein. Een SSRI zou dat oplossen.

Alle dokters weten al jaren dat SSRI’s niet zo fantastisch zijn als de makers wilden doen geloven, toen ze ruim dertig jaar geleden op de markt kwamen. En sinds kort is ook duidelijk waarom: er is niet of nauwelijks verband tussen depressie en serotonine. In het wetenschappelijke toptijdschrift Nature stond in juli het onweerlegbare bewijs: The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence.