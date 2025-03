Wie is die krachtige leider die Trump het hoofd kan bieden? De DICKtator

Lubach is terug, bij RTL. In de eerste aflevering van een nieuw seizoen gaat het over de wil van defensie om de krijgsmacht drastisch uit te breiden. Maar wie heeft er zin om het leger in te gaan? En gaan we dat grote leger ook echt nodig hebben? Dat hangt af van Trump en Poetin. Trump houdt van sterke, autoritaire leiders. En hier ligt dus een kans voor Nederland. Lubach introduceert de sterkste leider ter wereld: minister-president Dick Schoof. Alias Dicktator!