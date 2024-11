Wie is de grootste schurk in het nieuwe kabinet van Donald Trump

Met het hoofd van de conservatieve denktank America First Policy Institute Brooke Rollins als beoogd minister van Landbouw, heeft Donald Trump op papier zijn ministersploeg bij elkaar. Het valt nog maar te bezien hoeveel van dat lijstje over is gebleven eind januari wanneer Trump het Witte Huis voor de tweede maal betrekt. Op een aantal kandidaten valt immers nog wel het een en ander aan te merken. Zo is Matt Gaetz inmiddels weer teruggetreden als kandidaat-minister van Justitie omdat er wel erg veel informatie over hem en zijn betaalde seks met minderjarige meisjes dreigde boven te drijven. Even tot hier zet de kandidaten met een simpel liedje nog eens overzichtelijk op een rij.