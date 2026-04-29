Wie is de baas bij de VVD? 'Mark Rutte bepaalde dat Yesilgöz naar Defensie moest'

Mark Rutte trekt nog altijd aan de touwtjes bij de VVD. Dat stelt althans journalist Alies Pegtel, die een boek schreef over Dilan Yesilgöz. De officiële VVD-leider belde tijdens de formatie drie keer per week met Rutte, onthult Pegtel op gezag van ingewijden.

Samen met de oude telecomtopman Ben Verwaayen heeft Rutte ook nog een stevige vinger in de pap bij het personeelsbeleid van de VVD. In een interview met Maarten vertelt Pegtel:

“Het was niet lijsttrekker Yesilgöz, maar Verwaayen die als eerste de mensen opbelde die namens de VVD minister zijn geworden in het huidige kabinet-Jetten. Rutte en Verwaayen hebben ook besloten dat Yesilgöz naar Defensie ging. Dat heeft zij niet zelf gedaan.”

Het vermoeden bestond dat Yesilgöz naar Defensie ging, om te voorkomen dat zij veelvuldig met de oppositiepartijen zou moeten onderhandelen. Door haar voortdurende leugens en hardvochtige opstelling is zij zeker bij de linkse oppositie zeer omstreden. Volgens Pegtel was er echter nog een andere reden om Yesilgöz op Defensie te zetten:

“Omdat Yesilgöz als minister van Defensie een heel kort lijntje heeft met Rutte als secretaris-generaal van de NAVO. Hij weet dat hij haar om een boodschap kan sturen. Ze heeft ook alle extra uitgaven binnengehaald die hij haar voorlegde.”