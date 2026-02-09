Wie is de (A.A.I.-)mol? Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 126 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Nu nog alle realityshows en quizzen bevolken met hologrammen en een avatar op de stoel van de presentatie en we zijn efficiënt en definitief ontmenselijkt

Binnen het publieke domein lijkt het niet écht te spelen, maar in de Grote Boze Mediawereld is de definitieve kaalslag is nu toch werkelijk begonnen... en wel in Hilversum.

Daar werd men onlangs stevig opgeschrikt toen John de Mol’s TALPA Network aankondigde dat “Talpa Network en NEP een geautomatiseerde regie voor dagelijkse nieuwsproducties hebben gerealiseerd”. Een A.I.-bom onder Hilversum die zijn weerga niet zal kennen en waarmee De Mol een groter potentieel media-gat slaat dan alle bezuinigingsmaatregelen uit Den Haag bij elkaar.

In lyrisch jargon spreekt men over “robotic camera’s", een “compacte gespecialiseerde crew” en “schaalbare productiestructuur” en bij monde van Ewoud Flameling (Managing Production Technologie TALPA) wordt tevens het voordeel van “..slimmer, flexibeler en financieel houdbare..” -karakter van de nieuwe richting geroemd. Automatisering en Afschaling als Ideaal. A.A.I. dus. Briljante oplossing van De Mol en consorten, én een efficiëntieslag waar men in Den Haag alleen maar van kan dromen.

Het mission-statement liegt er niet om:“Ondernemerschap en samenwerken zit in ons DNA. We zoeken actief verbinding met andere makers en partijen, zodat ideeën kunnen groeien, formats kunnen vliegen en verhalen nog meer impact maken”. De actieve verbinding die De Mol nu heeft gemaakt met A.I. had op het mediapark inderdaad geen grotere impact kunnen maken. “..met A.i. als onze creatieve multiplier gaan we vandaag, morgen en de komende jaren experimenteren met hoe we verhalen nog krachtiger kunnen vertellen”. Hoe u die multivermenigvuldigende zegening voor ogen moet zien laat ik geheel aan uw verbijsterd intellect over.

Wrange ironische ‘taaltoevalligheid’ is hier natuurlijk dat genoemde partner NEP uitstekend de virtuele A.I.-vorm had kunnen zijn maar daarentegen wel degelijk een fysiek mediabedrijf betreft (North East Pennnsylvania) dat het geheel faciliteert. NEP’s Strategic Accounts and Business Development Manager Jonathan Vermeulen juicht: “Door automatisering centraal te stellen… die klaar is voor de toekomst in onder meer het A.I.-domein”.

Slechts een ‘skeleton crew’ (minimale menselijke aanwezigheid) zal met behulp van A.I. nu programma’s als Hart van Nederland, Nieuws van de Dag en Shownieuws kunnen produceren. "De nieuwe opzet vermindert de operationele inzet en complexiteit in de regie en verlaagt de kans op menselijke fouten”, aldus het persbericht. Nu nog alle realityshows en quizzen bevolken met hologrammen en een avatar op de stoel van de presentatie en we zijn efficiënt en definitief ontmenselijkt.

Voilà, een multimediale natte droom van kosmische proporties. Geniaal!

Toevalligerwijs werd twee dagen later bekendgemaakt dat de Europese Commissie een megaboete voor het platform TikTok in voorbereiding heeft en wel op grond van overtreding van de Digital Services Act (DSA). Het ‘systeem’ TikTok zou willens en wetens misbruik maken van “Verslavingsgevoeligen, kwetsbare volwassenen en kinderen”. De aantijgingen zijn zeer ernstig en raken dermate aan ‘het Groot Menselijk Onvermogen’ dat men zich afvraagt of het hier een medisch/ethische discussie betreft of dat er een commerciële partij onderzocht dient te worden. Zo bezigt men de term “age-inappropriate experience”, maar geldt een ‘leeftijds-oneigenlijke ervaring’ niet voor bijna 80% van alle, via internet en social media aangeboden content?

De hoofdmoot van de aangekondigde ‘formal proceedings’ behelst vooral het “addictive design’”. Maar draait niet alle reclame en media om ‘Verslavend ontwerp’? Verleiding is immers het sleutelwoord om kijker of consument te winnen. Kijkcijfers, omzet, merchandising allen resultaat van ‘verslavingwekkende verleiding’.

Zonder verleidelijke verpakking zou minstens de helft van de supermarktvulling volledig kansloos op de planken blijven staan. Wat zouden al die vrolijk uitgedoste ontbijtproducten, snacks, zoutjes en andere voorverpakte onzin moeten zonder een ‘Verleidelijke Verpakking’?! (leuke tv-personages, ‘win een prijs’, ‘in deze doos een cadeautje’). Hele fastfoodketens bestaan bij de gratie van verleiding en uiteraard zal A.I. op nog onontgonnen terrein, en op ieder vlak, de ultieme verleidingen aan het menselijk ras gaan voorschotelen (al dan niet in opdracht van oppermol John).

Zolang als OpenClaw, Moltbook en A.I.-superslimmerikken als Perplexity nog niet doorhebben dat ze Talpa Networks en NEP helemaal niet nodig hebben voor de exponentiële verovering van medialand (en de rest van de wereld) is er nog niets aan de hand.