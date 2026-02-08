Wie in dit wondermooie natuurpark gaat wandelen, wordt ongemerkt vergiftigd

Calanques is een prachtig natuurgebied aan de Franse Rivièra, net naast Marseille, dat in 2012 tot Nationaal Park werd uitgeroepen en waar wandelaars en badgasten graag vertoeven. Het gebied is echter minder paradijselijk dan het lijkt want vergiftigd met zware metalen door de fabrieken die er in de vorige eeuw stonden. Het industriële afval werd in zee en op het land gedumpt. In september vorig jaar is een moeizame en kostbare operatie gestart om het gebied te reinigen en weer leefbaar te maken.