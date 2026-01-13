Wie faalt er eigenlijk als Amerika Groenland annexeert? Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 197 keer bekeken Bewaren

Bruno Braakhuis voormalig Kamerlid voor GroenLinks

De Europese Unie presenteert zich graag als een waardengedreven gemeenschap. Dat is geen vrijblijvende retoriek, maar vastgelegd in haar verdragen: democratie, rechtsstaat, mensenrechten en respect voor soevereiniteit vormen het morele fundament van het Europese project. Tegelijkertijd berust de veiligheid van Europa op de NAVO, met artikel 5 als hoeksteen van collectieve verdediging.

Zolang die twee - waarden en veiligheid - samenvallen, is er weinig aan de hand. De echte vraag is wat er gebeurt wanneer ze botsen. Wat als niet een externe vijand maar een bondgenoot zelf het internationale recht schendt? De gedachte dat de Verenigde Staten Groenland willen annexeren, expliciet geopperd door Donald Trump, lijkt absurd, maar het dwingt Europa wel om kleur te bekennen.

Groenland is een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken. Denemarken is EU-lidstaat en NAVO-bondgenoot. Een gedwongen annexatie van Groenland zou daarmee een flagrante schending zijn van Deense soevereiniteit en van het VN-Handvest, dat agressie ondubbelzinnig verbiedt. Juridisch is hier weinig mist die het zicht belet: territoriale verwerving door dwang is verboden, ongeacht wie de dader is.

Ook het NAVO-verdrag laat minder ruimte voor politieke interpretatie dan vaak wordt gesuggereerd. Artikel 5 stelt dat een gewapende aanval op één bondgenoot geldt als een aanval op allen. Het artikel bevat geen voetnoot die luidt: behalve wanneer de aanvaller Washington heet. Het recht is actor-neutraal; macht verandert geen norm.

Daarmee ontstaat een ongemakkelijke paradox. De Verenigde Staten zijn tegelijk de hypothetische agressor en de dominante macht binnen het bondgenootschap. Een harde Europese reactie zou de NAVO onder druk zetten. Een zachte reactie zou iets fundamentelers aantasten: de geloofwaardigheid van Europa’s eigen waarden.

Hier ligt het echte probleem. Waarden die alleen gelden zolang ze geen kosten met zich meebrengen, zijn geen waarden maar voorkeuren. Als de EU zichzelf serieus neemt als normatieve gemeenschap, kan zij niet volstaan met morele verontwaardiging gevolgd door strategisch stilzwijgen. Een consistente Europese reactie nu vereist daarom drie aspecten:

1. Juridische helderheid: geen diplomatiek eufemisme over ‘complexe omstandigheden’, maar een expliciete vaststelling dat sprake is van agressie en schending van internationaal recht.

2. Politieke solidariteit met Denemarken, niet symbolisch maar collectief en zichtbaar.

3. Daadwerkelijke duiding van consequenties richting de Verenigde Staten — diplomatiek, economisch of institutioneel — proportioneel, maar voelbaar.

Het standaardargument tegen zo’n koers is voorspelbaar: Europa kan zich geen confrontatie met zijn belangrijkste bondgenoot veroorloven. Maar precies dat argument ontmaskert de leegte van het Europese waardenverhaal. Zolang Europa structureel afhankelijk blijft van de Verenigde Staten voor zijn veiligheid, blijven zijn waarden conditioneel. Strategische autonomie is daarmee geen geopolitieke luxe of Frans hobbyproject, maar een morele randvoorwaarde.

Dit betekent niet dat Europa de trans-Atlantische relatie moet opblazen. Het betekent wel dat bondgenootschap geen vrijbrief kan zijn voor normoverschrijding. Vriendschap zonder wederzijdse normbinding verwordt tot hiërarchie, en hiërarchie is het tegendeel van een rechtsorde.

Een Amerikaanse annexatie van Groenland zou een ernstige schending zijn van het internationale recht. Maar de diepere vraag is niet wat dit zegt over de Verenigde Staten, of in elk geval over de regering Trump: die is wel duidelijk. De vraag is wat de Europese reactie onthult over Europa zelf. Zwijgen of relativeren bevestigt impliciet dat Europese waarden ondergeschikt zijn aan machtspolitiek. Hoe ongemakkelijk ook, adequaat handelen zou laten zien dat die waarden meer zijn dan verdragsretoriek.

En als de Verenigde Staten onverhoopt Groenland tóch zouden annexeren en de NAVO daardoor feitelijk implodeert, kan Europa zich sowieso niet langer verschuilen achter bondgenootschappelijke ambiguïteit. Het zou acuut gedwongen worden tot strategische volwassenheid. Militair beschikt Europa over aanzienlijke capaciteit — mankracht, industrie, technologie en zelfs nucleaire afschrikking via Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk — maar deze middelen zijn versnipperd en politiek onvoldoende geïntegreerd. Een snel tot stand te komen militair bondgenootschap – NAO, dus zonder de T – met het VK, IJsland en Noorwegen ligt in de rede.

Vervolgens moet Europa investeren in wat nu vooral door de Verenigde Staten wordt geleverd: geïntegreerde lucht- en raketverdediging, inlichtingen en verkenning, strategische mobiliteit, cyber- en ruimtecapaciteiten, en vooral industriële schaal en standaardisatie. Een expliciete Europese nucleaire paraplu, gebaseerd op Franse en Britse capaciteiten en ondersteund door gezamenlijke doctrine en financiering, wordt dan geen theoretisch debat maar een politieke noodzaak. Strategische autonomie blijkt dan geen luxe, maar een voorwaarde om Europese waarden daadwerkelijk te kunnen verdedigen.

Dit hele Groenland-scenario is daarom geen test voor Amerika. Het is een examen voor Europa. En examens, zo weten we, zeggen zelden iets over intenties, maar alles over karakter.