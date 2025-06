Wie bij de VVD gaat stuurloze ruziemaker Yesilgöz vervangen als lijsttrekker?

Kee & Van Jole zien een probleem voor de VVD nu de verkiezingscampagne een andere richting uit gaat. Politiek duider Peter Kee legt uit dat met het uitsluiten van de PVV als regeringspartner de aandacht verschuift naar samenwerking met CDA en/of GroenLinks-PvdA. Beoogd lijsttrekker Yesilgöz demoniseert de progressieve partij en leider Frans Timmermans echter voortdurend. "Misschien dat bijvoorbeeld Ruben Brekelmans naar voren stapt, een fris gezicht, om de klus over te nemen."

Van Jole wijst er op dat Yesilgöz sowieso een ruziezoeker is die alleen maar in conflicten denkt. Aan de andere kant is ze volgens hem een kameleon die haar principes voortdurend laat bepalen door peilingen.