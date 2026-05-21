Wie beweren dat de komst van asielzoekers moet worden ingedamd, zijn politieke oplichters Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 531 keer bekeken • Bewaren

Of ze zitten in de praktijk op de lijn Markuszower.

Als het in de talkshows weer eens over asielzoekers gaat, zit er maar al te vaak een kakelaar bij die ons Diets maakt dat de overheid moet leveren door de instroom te verminderen. Anders valt het draagvlak immers weg. Iemand die anderen daarin naar de kroon steekt, is de mislopen VVD-politicus Halbe Zijlstra. Afgelopen woensdag zeurde hij daarover bij Pauw enige malen door. Omdat de gastheren en gastvrouwen van zulke programma's denken dat zij bezorgde burgers moeten plezieren, laten zij deze praat over het algemeen gaan. Niemand zegt: "Vertel dan maar eens hoe, Halbe". De verschrikkelijke Henk Kamp is van hetzelfde laken een pak. Hij voegt aan zijn verzuchtingen graag toe dat die lelijke asielzoekers het ene na het andere veilige land door reizen om tenslotte bij ons te blijven hangen. In het gras van Ter Apel maar dat zegt hij er niet bij. Met andere woorden: laat die lui dan in Griekenland en Italië blijven, dan hebben wij er geen last van. Alsof die voor niks lid van de EU zijn geworden waarvan het onuitgesproken motto toch is: "Draagt elkanders lasten".

Reken maar dat landen aan de buitengrens van de Europese Unie zich nooit zullen inspannen asielzoekers tegen te houden als die door willen reizen. De nieuwe asielregeling van de EU eist weliswaar dat ze na aankomst vastgehouden zullen worden in grote opvangcentra aan de Europese grenzen. Het is echter zeer de vraag of daar in de praktijk bijzonder veel van terecht komt.

Plannen om in Afrikaanse landen terugkeerhubs op te zetten waar je afgewezen asielzoekers dan heen vliegt, zijn evenzovele hersenschimmen. Niemand vraagt zich immers af wat er moet gebeuren nadat asielzoekers daar zijn gedumpt. Afrikaanse regeringen zullen onderhandelaars uit EU-landen niet de deur wijzen maar dat ze uiteindelijk met de vestiging van zo'n hub op hun grondgebied akkoord gaan, is hoogst onwaarschijnlijk. Het is immers een staaltje van het zuiverste kolonialisme. Dan kun je nog beter met Rusland of China in zee gaan.

Toch gaan de politieke kakelaars door met hun verhalen over het indammen van de instroom. Er is maar één politicus die zonder aarzelen de enige manier benoemt waarop dit kan geschieden: Gidi Markuszower. Met geweld. Desnoods extreem geweld. Je vormt een grensleger en je jaagt ze weg. Met scherp, eerst boven hun hoofden, daarna gericht. De politieke praatjesmakers met hun indammen zitten in de praktijk op de lijn Markuszower. Het verschil: zij zalven, de onversneden extremist Markuszower niet. Een tijdje geleden heb ik bij wijze van waarschuwing een dystopisch verhaal geschreven over een nabije toekomst waarin afgewezen asielzoekers kunnen kiezen tussen weggaan of als slaaf te worden verkocht.

Dat ongeveer.

U zegt nu: "Overdrijf niet zo, Han. We hoeven alleen maar uit de EU te treden". Dat heeft het Verenigd Koninkrijk gedaan en het maakte voor de instroom geen enkel verschil. Denemarken dan? Dat biedt ook geen soelaas, zoals de redactie van BNR vaststelde.

Nee, wie roepen dat je instroom moet indammen, plegen kiezersbedrog. Of ze vinden in hun verdorven hart dat Markuszower een punt heeft.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: angst, immigratie en de eeuwige zorg over nieuwkomers

Meer over: opinie , extreemrechts , kiezersbedrog , asielzoekers