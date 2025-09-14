BNNVARA Logo
Wie aan Polen zit, zit aan Brabant!

Deze week was het raak: 19 Russische drones schonden het Europese luchtruim en vlogen Polen binnen. Nederlandse F-35’s kwamen in actie om de dreiging te neutraliseren. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Van Weel en piloot Gerrie Henderbal schuiven aan bij Spijkers met Koppen om te vertellen welke acties zijn ondernomen en welke misschien, mogelijk, hoogstwaarschijnlijk nog volgen.

