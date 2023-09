WHO ziet 'zorgwekkende ontwikkeling' op het gebied van Covid-19 Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 139 keer bekeken • bewaren

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet “zorgwekkende ontwikkelingen” op het gebied van het coronavirus in aanloop naar de winter op het noordelijk halfrond. Dat zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag tijdens een persconferentie. Hoewel in veel landen een toename van coronapatiënten gemeld wordt, blijven werkelijke cijfers uit omdat veel landen – waaronder Nederland – die niet meer registreren.

In delen van het Midden-Oosten en Azië nemen de sterfgevallen door Covid-19 toe, terwijl in meerdere Europese landen het aantal patiënten op de intensive care-afdelingen stijgt. Uit onder meer rioolwaterpeilingen valt aan het aantal aangetroffen virusdeeltjes op te maken dat het aantal coronabesmettingen weer aan het toenemen is. Met de winter in aantocht kan dat tot risicovolle situaties leiden.

“Aangezien mensen in sommige landen in de koudere maanden meer de neiging hebben samen tijd door te brengen binnenshuis, zullen virussen als Covid die zich via de lucht verspreiden daarvan profiteren,” waarschuwde Maria van Kerkhove, technisch leider op het gebied van Covid voor de WHO. Ook zei ze dat veel kwetsbare personen nog altijd niet of niet voldoende gevaccineerd zijn tegen het virus en riep overheden op hier meer aandacht aan te besteden. Behalve nieuwe vaccinatierondes moet er volgens Van Kerkhove ook weer meer getest worden.