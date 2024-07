WHO vreest uitbraak van polio in Gaza door Israëlische vernietigingsoorlog Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 105 keer bekeken • bewaren

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstige zorgen over een mogelijke uitbraak van het zeer besmettelijke poliovirus in Gaza. In het afvalwater in het door Israël hermetisch afgesloten en belegerde gebied zijn sporen van polio gevonden.

Dr. Ayadil Saparbekov, hoofd van het WHO-team in de Palestijnse gebieden waarschuwt dat het erg lastig wordt om een uitbraak goed in kaart te brengen en te beteugelen, gezien de totale ineenstorting van de water- en sanitaire voorzieningen als gevolg van het Israëlische geweld.

Het Israëlische leger is inmiddels begonnen met het vaccineren van zijn eigen soldaten. Volgens zowel de WHO als Unicef zeggen dat in Gaza een massale vaccinatiecampagne nodig is. Tot nu toe is echter gebleken dat Israël zowel hulpverleners als humanitaire hulpgoederen maar mondjesmaat Gaza binnenlaat, waardoor een grootscheepse vaccinatiecampagne vrijwel onmogelijk is.

Voor de oorlog in Gaza uitbrak was de vaccinatiegraad in Gaza met 99 procent optimaal. Die daalt inmiddels hard. Uit de laatste gegevens blijkt dat die vorig jaar nog maar 89 procent was. Volgens de WHO zorgt de “decimering” van het zorgstelsel in Gaza ervoor dat het risico op verspreiding van besmettelijke ziektes in hoog tempo toeneemt. Zo zijn 20 van de oorspronkelijk 36 ziekenhuizen vernietigd. De overige 16 zijn nog maar deels bruikbaar. In opvangkampen is per 600 mensen gemiddeld slechts één toilet beschikbaar.