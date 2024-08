WHO roept internationale noodsituatie uit vanwege zeer zorgelijke opmars apenpokken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slaat alarm over een zich snel verspreidende uitbraak van apenpokken, oftewel mpox, in de Democratische Republiek Congo. De organisatie heeft een internationale noodsituatie afgekondigd met een 'public health emergency of international concern' (PHEIC), het hoogste waarschuwingsniveau dat de WHO kent. Dat gebeurt mede omdat er een nieuwe variant is van deze al langer bestaande besmettelijke ziekte, die zich snel aan het verspreiden is naar andere Afrikaanse landen en gevreesd wordt dat het virus ook overspringt naar andere regio's.