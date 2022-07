WHO roept apenpokken uit tot een wereldwijd gevaar voor de volksgezondheid Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 305 keer bekeken • bewaren

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft apenpokken uitgeroepen tot een wereldwijd gevaar voor de volksgezondheid. Dat heeft WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus zaterdag laten weten. Het is het hoogste waarschuwingsniveau dat de organisatie kan afgeven, de laatste keer dat dit gebeurde was in 2020 met het coronavirus.

Apenpokken is een virus dat van oorsprong voorkomt bij dieren in Centraal- en West-Afrika en kan overspringen op mensen. Besmettingen kwamen voorheen nauwelijks voor buiten die regio, inmiddels zijn er naar schatting zo’n 14.000 besmettingen in 71 verschillende landen.

Hoewel de WHO zei dat de uitbraken grotendeels terug te vinden zijn bij mannen die seks hebben gehad met andere mannen, benadrukken deskundigen dat iedereen apenpokken kan krijgen. Het is geen geslachtsziekte, maar wordt doorgegeven via huid-op-huidcontact. Eerder al waarschuwde de Verenigde Naties dat het hoofdzakelijk gebruiken van beelden in de media van Afrikanen en LGBTQ+-mensen "homofobe en racistische stereotypen versterken en stigma’s verergeren".

In Nederland zijn tot dusverre zo’n zevenhonderd besmettingen bekend. De symptomen bestaan uit koorts, hoofdpijn en spierpijn. Na een aantal dagen ontstaat een huiduitslag. Mensen worden doorgaans niet heel ziek van het virus, wel is het erg besmettelijk. Vrijdag werd bekend dat in Amsterdam een kind besmet is. Het gaat om een jongen onder de 10 jaar oud. Hoe hij besmet geraakt is, is onduidelijk. Artsen benadrukken dat 'seksueel contact is uitgesloten'. Mogelijk heeft hij het virus via 'virusdeeltjes in de lucht, besmette oppervlakten of gedeelde voorwerpen zoals een handdoek' opgelopen.