WHO noemt apenpokken nu ‘mpox’ om aanvallen op apen te voorkomen

28 nov. 2022 - 17:29

De gouden regel in communicatie is je te richten op het laagst mogelijke niveau van intelligentie. Idiotproof. Toen Trump Covid opzettelijk het China Virus bleef noemen kon je op rekenen dat zijn aanhang hun woede zou richten op Aziaten. Dat gebeurde dan ook. En niet alleen in de VS want domheid kent geen grenzen.