WHO: mogelijk veel meer besmettingen met apenpokken

28 mei 2022 - 8:46

Ach het is maar een pokje. Ik bedoel: klein bier vergeleken met de echte pokken. Wat mij redelijk geruststel is dat het een DNA-virus is, dat veel minder snel muteert dan een RNA-virus zoals corona. Veel makkelijker te bestrijden dus. Ook veel moeilijker over te dragen (vooral via lichaamsvocht) en het geneest na een paar weken meestal vanzelf. Ik ben ooit ingeënt tegen pokken, dat helpt. Maar ook wie dat niet is, hoeft zich volgens mij niet echt zorgen te maken. Zeg ik nu, als niet-viroloog en als niet-arts. Maar ik volg de ontwikkelingen natuurlijk en houd een vinger aan de pols.

