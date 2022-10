WHO: Long covid brengt levens, zorgstelsel en economieën in gevaar, onmiddellijke actie nodig Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 221 keer bekeken • bewaren

Long covid, oftewel langdurige covid, heeft een vernietigende uitwerking op de levens en het levensonderhoud van tientallen miljoenen mensen wereldwijd en het veroorzaakt immense schade aan zorgstelsel en economieën. Om die reden moeten landen ‘onmiddellijke en langdurige’ maatregelen nemen om deze ‘zeer ernstige crisis’ aan te pakken. Dat heeft het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus gezegd.

Volgens de WHO-baas staat de wereld er goed voor om een eind te maken aan de coronapandemie, maar is het tegelijkertijd duidelijk dat veel mensen die door het virus besmet raakten, nog steeds ‘langdurig lijden’. Sinds het begin van de uitbraak in China in 2019 zijn er wereldwijd naar schatting 6,5 miljoen mensen gestorven aan het virus. Zo’n 600 miljoen mensen raakten besmet. De WHO schat dat 10 tot 20 procent van hen landurige klachten aan de besmetting overhoudt, zoals vermoeidheid, kortademigheid en cognitieve stoornissen.

Omdat nog altijd niet duidelijk is hoe long covid moet worden behandeld, staan de levens van veel getroffenen stil terwijl ze wachten op ondersteuning of begeleiding. Deze ziektes drukken daarnaast een fors stempel op de zorgstelsels en economieën die nog altijd proberen op te krabbelen van de coronapandemie. Als landen ‘het lijden van de bevolking’ willen minimaliseren, moeten zij direct meer onderzoek naar long covid instellen en de toegang tot de zorg voor de patiënten verbeteren, aldus de WHO.

Eerder deze maand bleek uit onderzoek dat alleen al in Europa zo’n 17 miljoen mensen te maken hebben gehad met long covid, of daar nog steeds last van ondervinden. Vrouwen lopen twee keer zoveel kans op long covid als mannen. Het risico op langdurige klachten neemt dramatisch toe bij ernstige infecties waarbij ziekenhuisopname nodig is.