White supremacy, nazisme en neofascisme zijn de norm binnen de PVV Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 460 keer bekeken • bewaren

De laatste weken heb ik veel minder geschreven dan gewoonlijk. En nee, dat is niet omdat ik niets te melden heb of niks vind van recente ontwikkelingen, maar omdat ik steeds het gevoel had niet echts iets toe te voegen.

Er zijn namelijk al mensen die er herhaaldelijk op wijzen dat er in de gebeurtenissen van vandaag grote paralellen te trekken zijn met ontwikkelingen in de jaren 30. U weet - of zóu moeten weten - dat de huidige Tweede Kamervoorzitter, Martin Bosma, dezelfde theorieën bezigt als die van Adolf Hitler. Er staan binnenkort een aantal nieuwe ministers een staatssecretarissen op het bordes die omvolkingstheorieën en cultuurmarxismecomplotten verspreiden (eerder al te lezen in Mein Kampf). Er zijn nieuwe bewindslieden die Prinsenvlaggen dragen. En goh, wat doet die meeuw eigenlijk in het logo van de PVV. Dat was u nooit opgevallen? Allemaal NSB-beeldtaal.

Maar ik heb me bedacht. Ik schrijf het wél nog een keer voor u op.

Ik moet de laatste tijd namelijk vaak denken aan wat iemand die dicht op zaken en aantijgingen van misbruik en mensenhandel door Dion Graus zat (de laatste zaak geseponeerd want te weinig bewijs, en eerder al eens onterecht geseponeerd door een inmiddels erkende fout van de officier van justitie en daarna verjaard en daardoor niet voor de rechter gekomen), aan mij vertelde: Graus had er in de aanloop naar het huwelijk met zijn, inmiddels ex-, vrouw op aangedrongen om op 8 augustus 2014 te trouwen.

8-8-14

Dat is niet zomaar een datum. De 8 staat voor de achtste letter van het alfabet: H

H-H staat voor Heil Hitler.

En de 14 staat voor 'the fourteen words', een referentie naar twee bekende slogans die hun oorsprong vinden bij David Eden Lane, een van de oprichters van de neofascistische terroristische white supremacist organisatie 'The Order' (ook wel Brüder Schweigen of Silent Brotherhood).

De twee zinnen, beide bestaand uit 14 woorden zijn: We must secure the existence of our people and a future for white children

Gevolgd door: because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the Earth.

1488 wordt in extreemrechtse kringen vaak gebruikt.

Wie op zoek gaat naar afbeeldingen van de bruiloft, vindt veel grappen over zijn zogenaamde 'ridderkostuum'. Maar wie beter kijkt ziet onder andere een foto waarop de achterkant van de 'cape' van Graus te zien is met een groot kruis erop. Dit kruis hangt ook aan een ketting om zijn nek en is hetzelfde kruis als te zien in het logo van 'The Order'.

Ik weet nog dat toen ik voor het eerst hoorde over Graus aandringen om op déze datum te trouwen, ik daarvan schrok: een nazi bij de PVV. Dat zou zelfs voor Wilders te ver moeten gaan.

Maar inmiddels weet ik beter - en zouden we allemaal beter moeten weten.

White supremacy, nazisme en neofascisme zijn de norm binnen deze partij. En kennelijk ook ver daarbuiten. Want ook nu de hondenfluitjes luidsprekers zijn geworden en we het allemaal weten gebeurt er niets. Kennelijk wordt het gedachtengoed van Adolf Hitler veel breder gedragen en geaccepteerd dan ik in ieder geval persoonlijk ooit voor mogelijk had gehouden.

Doodeng. Want we weten allemaal hoe het de vorige keer is afgelopen.

Vandaar toch dit schrijven. Want kennelijk dringt het nog onvoldoende tot u door wat hier aan de hand is.