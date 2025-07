WeTransfer mag nu al je bestanden gebruiken voor AI-training, er zijn alternatieven

Het Nederlandse WeTransfer heeft zijn gebruikersvoorwaarden aangepast. Het bedrijf mag nu alle bestanden die gebruikers versturen gebruiken om AI-modellen te trainen. Dit betekent dat foto's, video's, documenten en andere creatieve werken die via de dienst worden gedeeld, kunnen worden gebruikt voor machine learning zonder dat gebruikers hiervoor nog expliciet om toestemming wordt gevraagd. Ook worden makers niet betaald voor het gebruik van hun werk.

WeTransfer werd in 2009 opgericht door Bas Beerens, Ronald Hans (beter bekend als Nalden) en Rinke Visser vanuit frustratie over het omslachtig versturen van grote bestanden. Het Amsterdamse bedrijf groeide uit tot een van de populairste platforms voor bestandsdeling wereldwijd.

Steeds meer techbedrijven willen gebruikersdata gebruiken voor AI-ontwikkeling. Dit leidt regelmatig tot ophef op sociale media, waarbij gebruikers zich zorgen maken over het gebruik van hun persoonlijke content zonder expliciete toestemming. Zo kwam Microsoft onlangs nog negatief in het nieuws omdat het meer dan tweehonderduizend boeken gebruikte om zijn AI mee te trainen, werken die illegaal waren gedownload en waarover geen cent was betaald.