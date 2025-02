Wetenschapsontkenner Van der Plas wil volksgezondheid opofferen om geitenhouders te beschermen

Wie dicht bij een geitenboerderij woont, heeft een grotere kans longontsteking op te lopen. Het verband daartussen is tot in den treure aangetoond, maar BBB-leider Caroline van der Plas doet niet aan wetenschap als de resultaten niet stroken met wat er ook in haar onderbuik pruttelt. Ze is dan ook fel gekant tegen een verbod op nieuwe geitenhouderijen of de uitbreiding daarvan, als een van de weinigen in de Kamer.