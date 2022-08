Wetenschappers wekken dode varkens weer tot leven

In de Verenigde Staten zijn wetenschappers van de universiteit van Yale erin geslaagd dode varkens weer tot leven te brengen. Dat schrijft de New York Times . Door de dode dieren te injecteren met een speciaal middel, konden verschillende organen opnieuw opgestart worden. De wetenschappers hopen hetzelfde te kunnen doen bij mensen.

Honderd varkens lagen al zeker een uur lang dood in het laboratorium. Hun bloed stroomde niet meer, er was geen hartslag en geen enkele hersenactiviteit meer. Daarna kregen de varkens het middel OrganEx toegediend, wat zich via de aderen door de levenloze lichamen verspreidde. Cellen in onder meer het hart, de lever, nieren en hersenen kwamen daarop weer tot leven en de dieren werden niet stijf, zoals normaliter gebeurt bij dode dieren. Bij sommige dieren bewogen de romp of de kop.