Wetenschappers: Klimaatakkoord mislukt, opwarming van de aarde niet meer te stoppen

18 jun. 2022 - 7:48

@Thomas Als die boeren er niet meer zijn, dragen ze zo wie zo niet meer bij, dan zijn ze er niet meer. We draaien in Nederland een hele sector de nek om. De andere helft van het stikstof probleem is het verkeer, lucht water en auto en industrie, daar wordt niets aan gedaan. Stel je voor dat we alle industrie, alle auto scheepvaart en vliegverkeer verbieden. Dat is precies wat deze minister met de boeren wil doen. Dat kan helemaal niet, hoor ik je zeggen. Waarom geldt dat dan wel voor de boeren? De schade van de industrie is even groot, om maar te zwijgen van de kromme modellen voor de luchtvaart, die niets berekenen boven de 900 m. Terwijl juist de vluchten boven de 900 m als een supersproeier de stikstof oxiden over Nederland verspreiden. Om maar te zwijgen over bijv Tata Steel en de kortere levensverwachting voor de burgers wonend rond de fabriek en Chemours in Dordrecht, die tonnen PFAS in de rivier mag dumpen, zodat de burgewrs hun fruit en groente uit hun volkstuintjes niet mogen eten. Eenzijdig, tunnel visie beleid van een falende overheid, waar de meerderheid blindelings in gelooft. Terwijl de overheid aantoonbaar liegt, bedriegt samen met de MSM.