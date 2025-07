Weten ze bij Feyenoord en Twente niet dat Europa in oorlog is met Rusland? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1432 keer bekeken • bewaren

Joop van der Hor Voormalig havenarbeider, inspecteur en persvoorlichter bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond

Geen Vlap voor de neus waard

Als straks de Nederlandse competitie weer begint wil ik maar één vlag in alle voetbalstadions zien, de geel-blauwe vlag van Oekraïne. We moeten de mensen daar, die geen minuut van de dag en nacht veilig zijn, steunen met alle middelen die we voor ogen hebben. Er moet een signaal uitgaan naar een ieder die denkt dat die oorlog daar een ver van je bed gebeuren is.

Vlaggen voor Oekraïne is zeker niet genoeg. Net zo min als Vlappen voor Rusland. En daar wil ik het ook over hebben met elke voetballiefhebber, elke Twentenaar en elke Feyenoorder. Want daar zitten me een stelletje knurften in het bestuur. Om met de laatste maar te beginnen: Mijn cluppie, waar ik 64 jaar geleden met mijn grote broer Jan voor het eerst in de Kuip een wedstrijd zag, had het euvele voornemen om een Russische voetballer met de naam Manfred Ugalde van Spartak Moskou te kopen. Ja die zal er best wel een paar in- en misschien ook wel afschieten want de Costa Ricaanse spits heeft immers al 1,5 jaar ervaring in het Rusland van Vladimir Poetin en dat staat gelijk aan de gemiddelde opleiding van een Nederlandse dienstplichtige militair zoals ik die heb gevolgd in 1974, het jaar van de verloren WK finale in Duitsland.

Ik laat me verder niet uit of de man wel of geen 15 miljoen waard is. Waar ik me wel over uitlaat is dat het bestuur van Feyenoord geen enkel moreel besef heeft. Hallo meneer de directeur Dennis te Kloese, komt u nog wel eens buiten de Kuip? Kijkt u nog wel naar het NOS journaal? Ziet en weet u niet dat Europa in oorlog is met Rusland? Jazeker, in oorlog of hoe wilt u het noemen als er al jaren miljarden aan wapens en munitie die kant op gaat? Wanneer gaan bij u en bij uw collega Jan Streuer van FC Twente de schellen van de ogen? Toch niet pas, zoals op 10 november 1944 gebeurde toen er 50.000 in de Kuip verzameld waren? Die zaten daar niet om naar voetbal te kijken maar om door de Duitsers afgevoerd te worden naar nazi-Duitsland om daar in het kader van de Arbeitseinsatz gedwongen in de oorlogsindustrie te werken en daarbij feitelijk en uiteraard geheel onvrijwillig en gedwongen mee hielpen aan de verlenging. Niet die van een potje voetbal, maar van de Tweede Wereldoorlog.

Ik kots van al die immorele figuren die vinden dat sport niets te maken heeft met oorlog. En hoewel export van voetballers niet op de sanctielijst van de EU staat, gewoon boycotten! Heren, voetbal is oorlog! Maar snel terug naar waar het feitelijk om draait; immoreel gedrag! Jullie zijn een stelletje walgelijke geldwolven. Als je schoonmoeder goed had kunnen voetballen zou je die ook verkopen. Het maakt niet uit hoe, als je maar geld naar binnen kunt harken. Ga je verdomme schamen! Kijk, een Costa Ricaanse spits zou best kunnen accorderen in het eerste van Feyenoord en Michel Vlap is absoluut een goede voetballer. Maar niet in het Rusland van die massamoordenaar.

Ik begrijp Michel Vlap zelf trouwens ook niet en zijn vrouw nog minder. Waarom Moskou? Flaneren over de Stolesjnikov Pereulok, de duurste straat van de stad? Een selfie maken op het Rode Plein? Wat heb je daar te zoeken behalve geld? Zelfs Quincy Promes is terug naar Nederland gekomen. Oké, weliswaar niet geheel vrijwillig maar je kunt beter in Nederland in de gevangenis zitten dan in Rusland, vraag het maar aan Aleksei Navalny, als dat nog zou kunnen. Ik heb nog een argument om vooral geen voetballers aan of van Spartak Moskou te (ver)kopen. De eigenaar van de club, oliebedrijf Lukoil, is een steunpilaar voor Poetin en diens oorlog in Oekraïne. Laat Michel Vlap gewoon zijn trainingsrondjes maken op de Scheetheuvel in Delden, echt waar zo heet het daar. Of verkoop of ruil die Flappen tappende Vlap aan Feyenoord. Blijft de poen ook lekker in eigen land.