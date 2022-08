Westnijlvirus: Belgisch Rode Kruis weigert bloed van donoren die in Venetië of Griekenland zijn geweest Nieuws • Gisteren • leestijd 2 minuten • 255 keer bekeken • bewaren

Wie op bezoek is geweest in het noorden van Italië, delen van Griekenland, Servië of Roemenië moet in België een maand wachten met het doneren van bloed. Dat stelt het Rode Kruis op basis van het zogeheten voorzichtigheidsprincipe na een update van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De Vlaamse artsensite De Specialist schrijft:

"Elke week publiceren zij een update van de risicozones in Europa", zegt woordvoerder Joachim Deman van Rode Kruis Vlaanderen. Mensen die in de vastgestelde periode naar dat gebied zijn afgereisd, geven beter geen bloed. Plasma doneren kan wel. "De maatregel geldt gedurende 28 dagen na terugkeer uit de risicozone", aldus Deman, die toegeeft dat de kans op besmetting met het Westnijlvirus erg klein is.

Sinds begin juni zijn er in Italië elf mensen overleden aan besmetting met het virus dat vooral onder vogels rondgaat en voornamelijk door muggen wordt overgebracht. Donderdag bezweek nabij Brescia in Noord-Italië een patiënt. In totaal zijn er nu 144 besmettingsgevallen bekend. Het westnijlvirus waart al langer rond in Zuid-Europa maar komt nu ook wel in Noord-Europa voor.

Het RIVM meldt over het virus:

Als je besmet wordt met het virus, duurt het meestal 3 tot 15 dagen voordat je klachten kunt krijgen. De meeste mensen (80%) krijgen geen klachten. Zo’n 20% van de besmette mensen krijgt milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Slechts een zeer klein deel (1%) krijgt een ernstige ziekte, zoals hersenontsteking (encefalitis) of hersenvliesontsteking (meningitis). Met deze ernstige ziektes is de kans op overlijden 4 tot 14%. Bij mensen van 70 jaar of ouder kan dit stijgen naar 15 tot 29%.

Het virus is voor het eerst ontdekt in Oeganda. Door de klimaatcrisis zullen tropische ziektes zich verder over de wereld gaan verspreiden, waarschuwden wetenschappers deze week.