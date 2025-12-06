West Bank Blues – Gods leger is in aankomst Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 197 keer bekeken • bewaren

We zoeken naar iets om de gedachten te verzetten. In Wadi Qilt, op de weg naar Jericho — ooit een fantastisch uitje met onder andere het St. George-klooster in de woestijn — worden de laatste daar levende Bedoeïenen opgejaagd door jonge Israëlische nationalistische kolonisten. De NGO Standing Together, een Joods-Palestijnse vredesorganisatie, probeert de Bedoeïenen te beschermen, maar het voelt als vechten tegen de bierkaai.

De olijfoogst in Palestina was ooit een feestelijk familiegebeuren en een simpele manier om de zinnen te verzetten. Nu is het alleen in je eigen stedelijke tuin rustig om te doen. Op het platteland is het anders. Kolonisten treiteren, steken in brand, doen aan vandalisme. Vrijwilligers, waaronder Israëlische en internationale vredesactivisten, zijn tijdens de oogst verjaagd. Buitenlanders — soms niet minder dan 32 in een dorp in het noorden van de West Bank— worden het land uitgezet.

Ik wil naar Sebastia, de archeologische plek ten noorden van Nablus. Er is een gasthuis dat verbonden is met een organisatie van het werk van onze dochter. Al jaren geleden hadden we het plan opgevat om daar te wandelen, volgens suggesties uit een Hiking Palestine-boek. Het is een prachtige uitvalsbasis voor minstens drie hikes. En natuurlijk om Tel Sebastia te bezoeken: de oude Romeinse stad met zuilen en archeologische lagen die getuigen van de opeenvolgende beschavingen die dit land hebben gekend.

Maar Mary waarschuwt me, als ik zo graag wil gaan, wel voor de weg ernaartoe. Iemand is daar onlangs gefilmd terwijl hij door kolonisten in elkaar werd geslagen, onder het oog van het leger. Sebastia is natuurlijk ook een plek waarop kolonisten hun oog hebben laten vallen. En niet alleen kolonisten, maar ook het leger, dat deze jaren steeds religieus-nationalistischer wordt in leiding en kader. De journalist Gideon Levy noemt het “het Leger van God.”

In de zomer van dit jaar heeft Israël 60 archeologische locaties voor ontwikkeling aangewezen, de meeste in de omgeving van Nablus. Sebastia is daar één van. Bij Sebastia gaat het om de grootste archeologische onteigeningsoperatie in de Westelijke Jordaanoever sinds 1967: 1.800 dunam (180 hectare).

Het Israëlische leger voert een online campagne waarin soldaten en burgers worden aangemoedigd archeologische sites en uitposten op de Westelijke Jordaanoever te bezoeken, ook in gebieden B en A onder Palestijnse Autoriteit. Het project, “Beshvil Yehuda” (“Op het Pad van Judea”), loopt vooral via sociale mediapagina’s. Het doel: het Israëlische én internationale toerisme naar de nederzettingen aanwakkeren en tegelijk campagne voeren voor meer landinlijving. De Samaria-brigade van de IDF heeft een vergelijkbaar kanaal, “Beshvil Shomron”. In één video, opgenomen bij Sebastia, beweert een gids in uniform dat badinstallaties naast een Romeinse tempel in feite Joodse rituele baden zijn.

Wil je een trouwfoto maken bij een waterbron die, met wat creatieve geschiedenis, verbonden kan worden met het Bijbelse Judea en Samaria? Alles wordt voor je gefaciliteerd. Hoe meer toeristen komen, hoe meer reden om grond in te nemen.

Laatst vertelde onze dochter over een groep luidruchtig feestende kolonisten bij de Solomon Pools, ten zuiden van Bethlehem. Gewapende kolonisten uit een nieuwe uitpost van het Etzion Blok gingen naar een nabijgelegen klooster en vroegen daar gewoon naar de sleutel, alsof het hun eigendom was. Uit angst werd de sleutel maar afgegeven. Steeds komt weer die uitdrukking bij me op: The Lords of the Land. De afgelopen twee jaar zijn er 120 nieuwe uitposten bijgekomen, kleine beginnende nederzettingen om meer land in te nemen. Ook eentje aan de oostrand van Beit Sahour.

Archeologie is één van de vele instrumenten van onteigening, naast andere “publieke” redenen zoals militaire schietzones, ecologische rustgebieden en natuurlijk de veiligheid van de nederzettingen. Een nieuw stuk Muur, in de vorm van een gemilitariseerd hek met brede veiligheidszones, wordt gepland in de noordelijke Jordaanvallei over enkele tientallen kilometers en zorgt straks ook voor grootschalige onteigeningen.

Het laatste nieuws komt uit het dorp At-Tuwani, ten zuiden van Hebron, waar een lokaal en internationaal gasthuis, belangrijk voor toerisme en vrijwilligerswerk, binnenkort samen met andere bebouwingen onteigend en neergehaald zal worden. Eveneens om archeologie te faciliteren.

Tussen haakjes: Airbnb en Booking.com (met hoofdkantoor in Nederland) faciliteren nog steeds de verhuur van vakantiehuizen in de nederzettingen. Het aantal listings via Booking.com is er de laatste jaren fors uitgebreid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse NGO SOMO eerder dit jaar.