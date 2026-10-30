Werknemer mag AI-tools weigeren op religieuze gronden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 182 keer bekeken • Bewaren

Kun je als werknemer verplicht worden om met AI te werken? David Durman, een 45-jarige medewerker aan de University of Kentucky, vindt van niet. Hij kreeg gelijk met een beroep op een Amerikaanse wet die werknemers het recht geeft om op religieuze gronden aanpassingen op hun werk te vragen. Dat melden de Religion News Service en Tom’s Hardware .

Durman is een humanist. In een interview met RNS zegt hij: “Het proces dat gepaard gaat met het doordenken van situaties – in mijn werk en in de manier waarop ik met anderen omga – vormen een essentieel onderdeel van mijn ontwikkeling tot een moreel persoon. Door dat werk uit te besteden, ongeacht of het nu belastend is of niet, ondermijn ik mijn vermogen om te handelen als moreel handelend individu.”

Met steun van de American Humanist Association vroeg hij de universiteit om vrijgesteld te worden van het gebruik van ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude en andere AI-tools. Durham betoogde dat het humanisme onder meer inhoudt dat je aandacht hebt voor anderen. AI-gebruik staat daar haaks op.

“Het vervangen van menselijke aanwezigheid, authentiek luisteren en persoonlijke verantwoordelijkheid door geautomatiseerde machineverwerking in mijn werk is rechtstreeks in strijd met mijn geloof om menselijke waardigheid en welzijn voorrang te geven”, schreef Durham in een brief aan de universiteit. Die erkende dat de medewerker een punt had.

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