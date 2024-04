Werkgeversbaas pleit voor militaire afschrikking op Koude Oorlog-niveau: 'Geen potloden maar kogels'

Volgens Thijssen is ondernemend Nederland in slaap gesust door decennialange relatieve welvaart en stabiliteit, veroorzaakt door een open economie en grenzenloze handel. De Russische invasie van Oekraïne heeft laten zien dat waakzaamheid geboden is. In de krant zegt ze nu:

‘We moeten echt investeren in onze defensie-industrie. Opschalen. Zorgen dat we alle spullen weer in voorraad hebben. En ook omdat het belangrijk is, als we veel geld gaan uitgeven aan defensie om die 2-procentsnorm (van de Navo, red.) te halen, dat een belangrijk deel van dat geld in Nederland blijft. Omdat investeren in de defensie-industrie vaak ook leidt tot innovatie. Laten we hopen dat we de afschrikking op tijd weer zodanig in orde hebben, à la de Koude Oorlog, dat het er uiteindelijk niet op aan komt.’