Werkgevers misbruiken zzp-constructie om arbeidsmigranten uit te buiten

Ondernemers misbruiken zzp-constructies om arbeidsmigranten nog meer uit te wringen. Door gebruik te maken van zzp’ers in plaats van uitzendkrachten is het nog makkelijker om de arbeidsmigranten uit te buiten. Dat verklaren de kabinetsadviseur Adviesraad Migratie, stichting FairWork, de FNV en de gemeenten Den Haag en Rotterdam tegenover NRC .

“Migranten die via deze weg laagbetaald werk doen, zoals in distributiecentra of in de vleessector, zijn al kwetsbaar. Vaak werken ze op tijdelijke contracten en lopen bij ziekte risico om ontslagen te worden. Inmiddels neemt het aantal Europese migranten dat hier als zelfstandige werkt, echter sneller toe dan het aantal dat via een uitzendbureau werkt, blijkt uit cijfers van het CBS.”