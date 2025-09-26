Werkgevers huilen krokodillentranen over niet vervulde vacatures

Professor Paul de Beer schrijft dat het tekort aan werknemers niet ontstaat omdat er minder werknemers zijn maar omdat die werknemers van werk wisselen. Het CBS laat zien dat het aantal uren dat betaald gewerkt wordt niet is afgenomen naar toegenomen. Het gekakel over vergrijzing als oorzaak van onvervulde vacatures is onzin in die zin dat er niet minder maar meer betaald gewerkt wordt.