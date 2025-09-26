Werkgevers huilen krokodillentranen over niet vervulde vacatures

Professor Paul de Beer schrijft dat het tekort aan werknemers niet ontstaat omdat er minder werknemers zijn maar omdat die werknemers van werk wisselen. Het CBS laat zien dat het aantal uren dat betaald gewerkt wordt niet is afgenomen naar toegenomen. Het gekakel over vergrijzing als oorzaak van onvervulde vacatures is onzin in die zin dat er niet minder maar meer betaald gewerkt wordt.
De aandacht van werkgevers voor opvolging laat wel te wensen over. De misvatting dat vaklieden altijd beschikbaar zijn, wreekt zich. Vaklieden groeien niet aan de bomen maar ontstaan door opleiding en ervaring. Langere tijd konden werkgevers putten uit veel uitzendkrachten en daarna uit arbeidsmigranten. Allebei korte termijn-"oplossingen".
Er zal geïnvesteerd moeten worden in opleidingen en waardering voor mensen die met hun handen het werk doen. Het huidige gehuil over vacatures die niet vervuld worden, zijn krokodillentranen.
Meer over:opinie, arbeidsmarkt, personeel, werkgevers, vergrijzing
