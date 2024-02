Werkgevers huilen krokodillentranen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 624 keer bekeken • bewaren

Het ontduiken van pensioenbetaling door werkgevers wordt aangepakt door pensioenfondsen en vakbonden. Een werkgever die boodschappen verkoopt is een supermarkt en hoort de pensioenregeling toe te passen van supermarkten. Werkgevers die dat niet doen, maken zich schuldig aan oneerlijke concurrentie en bovendien benadelen zij hun werknemers. Steevast wordt het ontduiken, verdedigd als sociale innovatie. Dat is het niet. Het is gewoon oneerlijke concurrentie. Werkgevers die zich beklagen, dat zij door rechters worden gecorrigeerd, huilen krokodillentranen.

Het gebruik van uitzendkrachten en ZZP’ers op structurele arbeidsplaatsen, valt, volgens mij, ook onder ontduiking. De uitzendbazen en de inlenende werkgevers zijn hieraan schuldig. Het afhankelijk houden van werknemers via uitzendcontracten of als ZZP’er, wordt ook verdedigd als sociale innovatie. Uitzendbureau bazen die klagen over dat zij hun uitzendkrachten moeten betalen volgens CAO, huilen krokodillentranen. Gelijk loon, bij dezelfde werkgever voor hetzelfde werk, is niets meer of minder dan rechtvaardig.

De uitzendbureaubazen klagen ook over de ZZP’ers. Zij vinden dat er onvoldoende werk gemaakt worden van bestrijding van nep-ZZP’ers die eigenlijk werknemer zijn. Voor ZZP’ers wordt doorgaans geen pensioen betaald. Het pensioenfonds voor schilders is een uitzondering. De werkgevers betalen in andere bedrijfstakken geen pensioenpremie. Kortom, oneerlijke concurrentie en het benadelen van de ZZP’ers en werknemers. Op zich hebben de uitzendbazen gelijk in hun kritiek. Echter zij hebben zelf tonnen boter op hun hoofd met de onderbetaling van uitzendkrachten en een pensioenfonds dat van slecht onder druk iets minder slecht is geworden maar niet kan tippen aan de pensioenregelingen van bedrijfstakfondsen.