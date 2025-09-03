Werkgevers halen schouders op over ongelukken met arbeidsmigranten, OVV wil actie van overheid Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De veiligheid van arbeidsmigranten heeft bepaald geen prioriteit bij werkgevers. Tot die conclusie komt de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV). Arbeidsmigranten zijn vaker betrokken bij ongelukken op het werk: volgens schattingen tot wel vijf keer vaker dan autochtone werknemers. Als ze gewond raken, duurt het bovendien lang voordat de werkgever te hulp schiet, schrijft de Volkskrant.

“Een Poolse arbeidsmigrant breekt zijn hiel nadat hij van een metershoge vrachtwagentrailer is gevallen. In plaats van een ambulance te bellen, contacteert het vrachtwagenonderhoudsbedrijf het uitzendbureau. Pas anderhalf uur later brengt een medewerker van het uitzendbureau hem naar het ziekenhuis.”

Volgens OVV-voorzitter Chris van Dam is die gang van zaken tekenend voor de wijze waarop werkgevers omspringen met arbeidsmigranten. Een Nederlandse werknemer zou volgens hem direct naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Van Dam bepleit meer actie van de overheid en vakbonden om werkgevers te dwingen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun buitenlandse werknemers. Nu werken arbeidsmigranten vaak via dubieuze uitzendbureaus en voelt niemand zich verantwoordelijk voor hun lot.

De OVV hekelt de tijdelijke contracten. Die stellen werkgevers in staat om buitenlands personeel makkelijk weer te dumpen. De Onderzoeksraad constateert dat supermarkten massaal arbeidsmigranten via tijdelijke contracten laten werken in distributiecentra. “Hoewel het werk vrij constant is, worden er allemaal mensen met tijdelijke contract op gezet, vaak om economische redenen”, aldus Van Dam.

Met het woensdag verschenen rapport over arbeidsmigranten en ongevallen schaart de OVV zich in een lange rij van critici die vinden dat de overheid meer moet doen om de positie van buitenlandse werknemers te verbeteren.

De commissie-Roemer deed vijf jaar geleden al aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigratie tegen te gaan. Opeenvolgende rechtse regeringen hebben daar tot nu toe weinig mee gedaan.

Terwijl partijen als de VVD en de BBB vanwege hun geldschieters zo min mogelijk willen doen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren, dringen linkse partijen wél aan op meer bescherming.