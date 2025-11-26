Werkgever zette raadslid onder druk om tegen azc in Terneuzen te stemmen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 383 keer bekeken • bewaren

Bedrijven spelen een uiterst bedenkelijke rol bij het anti-azc-protest in Terneuzen. Bergman Assets, dat zelf hoopte binnen te lopen met de opvang van asielzoekers op een boot, zette bewoners via een brief op tegen het plan om vluchtelingen te huisvesten in een leeg kantoorpand.

Daarnaast blijkt dat een ander bedrijf een werknemer onder druk heeft gezet om het azc-plan in de gemeenteraad te blokkeren. De betreffende werknemer, Rolf Mobach, is namens het CDA lid van de gemeenteraad. NRC schrijft:

“Bij de eerste stemming over de vergunning, in september, ontbreekt raadslid Mobach. Hij is ziek, luidt zijn verklaring. Door zijn afwezigheid eindigt de stemming in vijftien tegen vijftien. (…) Een collega die Mobach in vertrouwen neemt, krijgt te horen dat hij onder druk is gezet door zijn werkgever, die in de buurt van de locatie is gevestigd. Het bedrijf zou het azc niet zien zitten.”

Omdat de raad de komst van een azc in het lege kantoorpand in een tweede stemming blokkeerde, besloot burgemeester Erik van Merrienboer eerder deze week op te stappen. In een brief aan de gemeenteraad vroeg hij zich – terecht – af of alle raadsleden wel “zonder last” hadden gestemd.