Werk aan vrede voor Oekraïne op NAVO-top Opinie

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

Op 11 en 12 juli vindt de NAVO-top in Vilnius plaats. Tijdens deze top worden onder andere de oorlog in Oekraïne en nucleaire afschrikking en verdediging besproken. Het Noord-Atlantisch Verdrag dat de basis is van de NAVO begint met de woorden: “De partijen bij dit Verdrag bevestigen opnieuw hun geloof in de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en hun verlangen in vrede te leven met alle volkeren en alle regeringen.”

Dit opiniestuk is een pleidooi voor het zoeken naar een vreedzame oplossing om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens persbureau Reuters blijkt uit de gelekte documenten uit de Verenigde Staten dat er reeds 354.000 Oekraïense en Russische soldaten gedood of gewond zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne. Het Kantoor van de VN Hoge Commissaris van de Mensenrechten rapporteert dat er vanaf de invasie van Rusland tot 18 juni 24.862 burgerslachtoffers zijn gevallen: 9.083 gedood en 15.779 gewond. Er zijn volgens de UNHCR 6,3 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne en 17 miljoen mensen in humanitaire nood.

Indien de NAVO daadwerkelijk in vrede wil leven met alle volkeren en alle regeringen dan doet zij er verstandig aan de bemiddelingspogingen van staten, die willen mediëren om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, te steunen. Zo heeft China aangeboden om te mediëren, was er een delegatie van Afrikaanse leiders in Oekraïne en Moskou en onlangs bezocht kardinaal Matteo Maria Zuppi als gezant van de paus de Oekraïense president en Moskou. De NAVO-landen kunnen zowel aan de Oekraïense president als aan de bemiddelende landen vragen wat zij kunnen doen om eraan bij te dragen zodat de bemiddelingspogingen slagen. Hoe langer de oorlog duurt, hoe moeilijker het wordt om een vreedzame oplossing te vinden.

Een ander belangrijk punt is dat de nucleaire afschrikking van de NAVO en Rusland onbeheersbaar dreigt te worden. De muiterij van de Wagnertroepen in Rusland deed vrezen voor een interne burgeroorlog in Rusland. Afgezien van het aantal slachtoffers dat dat zou veroorzaken, was er ook de vraag wat er dan zou gebeuren met de kernwapens. Ook bij de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten in 2021 door aanhangers van Trump was dit een punt van grote zorg.

Afgezien van het risico wat er gebeurt met de kernwapens in het geval van interne muiterij, zijn er ook grote zorgen als het gaat om wat er gebeurt als er een kernoorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland uitbreekt. Het Future of Life Instituut lanceerde hier onlangs een video over en benoemde daarin dat ongeveer vijf miljard mensen zou omkomen van de hongersnood als gevolg van de nucleaire winter die aanbreekt na een kernoorlog. Afgezien van de verschrikkingen zelf tijdens de nucleaire oorlog. Het Verdrag op het Verbod van Kernwapens dient door Nederland en alle andere landen in de wereld ondertekend te worden. Er zijn reeds 92 ondertekenaars. Verder roep ik op de kerncentrale in Zaporizja ongemoeid te laten en de aanbevelingen van het International Atomic Energy Agency op te volgen.